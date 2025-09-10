Заяв достатньо, а от дій поки дефіцит — Зеленський про реакцію світу на дрони у Польщі

Президент Володимир Зеленський розкритикував відсутність жорсткої реакції світових лідерів на порушення Росією повітряного простору Польщі.

За його словами, Москва досі не отримала рішучої відповіді діями й продовжує тестувати межі можливої реакції.

Реклама

Реклама

Про це він сказав у вечірньому зверненні ввечері 10 вересня.

“Станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть”, — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що початок спільних навчань російських і білоруських військових може бути частиною ширшого плану.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Військові країни вперше провели операцію з їх нейтралізації, збивши кілька цілей.

Загалом наразі встановлено місця падіння 16 дронів, ідеться в публікації. Один із дронів упав на території військової частини Сил тероборони.