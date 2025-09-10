        Політика

        Заяв достатньо, а от дій поки дефіцит — Зеленський про реакцію світу на дрони у Польщі

        Федір Олексієв
        10 Вересня 2025 21:47
        читать на русском →
        Президент Володимир Зеленський / Фото: Telegram / Zelenskiy Official
        Президент Володимир Зеленський / Фото: Telegram / Zelenskiy Official

        Президент Володимир Зеленський розкритикував відсутність жорсткої реакції світових лідерів на порушення Росією повітряного простору Польщі.

        За його словами, Москва досі не отримала рішучої відповіді діями й продовжує тестувати межі можливої реакції.

        Реклама
        Реклама

        Про це він сказав у вечірньому зверненні ввечері 10 вересня.

        “Станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть”, — наголосив Зеленський.

        Він також зазначив, що початок спільних навчань російських і білоруських військових може бути частиною ширшого плану.

        Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Військові країни вперше провели операцію з їх нейтралізації, збивши кілька цілей.

        Загалом наразі встановлено місця падіння 16 дронів, ідеться в публікації. Один із дронів упав на території військової частини Сил тероборони.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини