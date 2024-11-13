Завтра до України прийде морозна та сніжна погода 

В Україні у четвер, 14 листопада, очікується невеликий мокрий сніг, температура повітря вночі коливатиметься від +3° до -2°, вдень – від 0° до +5°.

Як повідомляє Український гідрометцентр, прогнозується хмарна погода. У південних областях місцями невеликий дощ, вночі та вранці можливий туман; температура повітря вночі від 0° до +5°, вдень +4°…+9°, у Криму до +12°. На решті території очікуються невеликі опади, переважно мокрий сніг, без опадів вдень лише на Прикарпатті та Закарпатті. Температура вночі від +3° до -2°, вдень 0°…+5°. У Карпатах вночі можливий невеликий сніг, вдень – без опадів, температура вночі -1°…-6°, вдень близько 0°. У західних областях можлива ожеледиця на дорогах. Вітер південно-західний і західний, 3-8 м/с.

У Києві та області 14 листопада прогнозується невеликий мокрий сніг, який вдень перейде у дощ. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі та вдень +1°…+3°; по області вночі від +3° до -2°, вдень 0°…+5°.

На 15 листопада синоптики прогнозують в Україні невеликий дощ і мокрий сніг; 16 листопада – без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від +3° до -2°, вдень 0°…+5°, у південних областях 16 листопада – +3°…+8°. У Карпатах 15 листопада можливий невеликий сніг, 16 листопада – без опадів, температура вночі та вдень -1°…-6°.

У Києві та області 15 листопада очікується невеликий дощ і мокрий сніг, 16 листопада – без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві 15 листопада вночі та вдень +1°…+3°, 16 листопада вночі +1°…+3°, вдень +3°…+5°; на Київщині вночі від +3° до -2°, вдень 0°…+5°, 16 листопада – +3°…+8°.

Згідно з прогнозом, 17-18 листопада в Україні переважно без опадів, лише на крайньому заході 18 листопада можливий невеликий дощ. Температура вночі від +3° до -3°, на узбережжі морів 17 листопада і в південних регіонах 18 листопада +1°…+7°, вдень +5°…+11°, у південних областях до +13°.

У Київському регіоні 17-18 листопада опадів не очікується. У Києві температура вночі +1°…+3°, вдень +7°…+9°; по області вночі від +3° до -2°, вдень +6°…+11°.