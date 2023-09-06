Суспільство

Завершена рятувальна операція у Костянтинівці: загинуло 17 людей

6 Вересня 2023 18:56
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донецька область, загиблі, ракетний удар

У Костянтинівці на Донеччині завершили пошуково-рятувальну операцію, 17 осіб загинуло, 32 отримали поранення.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Климено в Telegram.

“Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено. Станом на 18:00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення”.

Удень 6 вересня російські війска вдарили по ринку в центрі міста.

Володимир Зеленський опублікував відео удару і зазначив, що окупанти вдарили артилерією.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.


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