Завершена рятувальна операція у Костянтинівці: загинуло 17 людей

У Костянтинівці на Донеччині завершили пошуково-рятувальну операцію, 17 осіб загинуло, 32 отримали поранення.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Климено в Telegram.
“Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено. Станом на 18:00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення”.
Удень 6 вересня російські війска вдарили по ринку в центрі міста.
Володимир Зеленський опублікував відео удару і зазначив, що окупанти вдарили артилерією.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.