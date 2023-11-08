Затримано трьох чоловіків, які планували вивезти з України обладнання для МіГ-29

Харків’янина підозрюють в організації схеми продажу азійським замовникам партії запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн гривень. За даними СБУ, ці комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта “Мотор Січ”.

У результаті заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримали організатора і двох його спільників, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, деталі планували переправити через Одещину до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я. Їх фігурант справи сховав в у технологічних порожнинах власного авто, кажуть в СБУ.

“Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю. Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі “свій-чужий” системою ППО”, — сказано у повідомленні.

“Цей прилад є невід’ємною частиною новітнього українського авіаційного двигуна, яким комплектуються китайські надзвукові навчально-бойові літаки”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, організатором “схеми” виявився комерсант з Харкова. Для пошуку закордонних клієнтів він розміщував “рекламні” оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

“Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон”, — сказано у повідомленні.

Чоловікам повідомили про підозру у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

“Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної діяльності, у тому числі причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів”, — повідомили в СБУ.