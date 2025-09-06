Затримано народного депутата Хриcтенка, підозрюваного у держзраді

В Україні затримали та арештували народного депутата IX скликання від забороненої партії «ОПЗЖ» Федора Хриcтенка, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, Хриcтенко був завербований фсб ще до початку повномасштабного вторгнення і виконував завдання російської спецслужби. Зокрема, він встановив контакти з низкою детективів НАБУ, створивши механізм впливу на керівництво правоохоронного органу.

У липні йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу: державна зрада, вчинена групою осіб у воєнний час, та зловживання впливом.

Після затримання Хриcтенка доставили до суду, який залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.