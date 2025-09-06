        Кримінал

        Затримано народного депутата Хриcтенка, підозрюваного у держзраді

        Віктор Алєксєєв
        6 Вересня 2025 16:03
        Федір Христенко у залі суду / Фото Офіс Генпрокурора
        В Україні затримали та арештували народного депутата IX скликання від забороненої партії «ОПЗЖ» Федора Хриcтенка, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

        За даними слідства, Хриcтенко був завербований фсб ще до початку повномасштабного вторгнення і виконував завдання російської спецслужби. Зокрема, він встановив контакти з низкою детективів НАБУ, створивши механізм впливу на керівництво правоохоронного органу.

        У липні йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу: державна зрада, вчинена групою осіб у воєнний час, та зловживання впливом.

        Після затримання Хриcтенка доставили до суду, який залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.


