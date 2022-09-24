Політика

Заступника Шойгу по тилу відправлено у відставку

24 Вересня 2022 13:52
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Заступника міністра оборони Росії генерала Дмитра Булгакова відправили у відставку, пишуть місцеві ЗМІ. Він відповідав за тил.

Новим заступником призначено генерала Михайла Мізинцева (на фото), начальника наццентру управління обороною, командувача Маріупольського напрямку.

Згідно з сайтом МО РФ, заступник голови військового відомства на даній посаді, зокрема, керує системою матеріально-технічного забезпечення Збройних сил, діяльністю з організації забезпечення військ озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами, їх зберігання, експлуатації, модернізації, ремонту та утилізації, військових перевезень.


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