Заступника Шойгу по тилу відправлено у відставку

Заступника міністра оборони Росії генерала Дмитра Булгакова відправили у відставку, пишуть місцеві ЗМІ. Він відповідав за тил.

Новим заступником призначено генерала Михайла Мізинцева (на фото), начальника наццентру управління обороною, командувача Маріупольського напрямку.

Згідно з сайтом МО РФ, заступник голови військового відомства на даній посаді, зокрема, керує системою матеріально-технічного забезпечення Збройних сил, діяльністю з організації забезпечення військ озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами, їх зберігання, експлуатації, модернізації, ремонту та утилізації, військових перевезень.