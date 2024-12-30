Заступника командира 110-ї бригади підозрюють в організації схеми, за якою військові ухилялися від служби

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади. Його звинувачують у створенні корупційної схеми, за якою військовослужбовці платили за можливість уникнути служби.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“З січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, щонайменше четверо військовослужбовців регулярно користувалися цією схемою, завдавши державі збитків на понад 2,2 млн грн. Водночас кількість учасників схеми, за оперативною інформацією, може сягати десятків осіб.

Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий — він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям.

Щоб помститися, заступник командира спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.