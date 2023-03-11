Суспільство

Заступник керівника військкомату на корпоративі “відривався” під російські пісні

11 Березня 2023 18:53
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одеса, музика

Заступник начальника Болградського (Одеська область) райцентру комплектування 8 березня витанцьовував під російські пісні. Відео вже наступного дня опублікували в мережі.

Речниця координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня запевнила, що заступника начальника Болградського райцентру комплектування перевели в один з бойових підрозділів. Таке рішення ухвалили після того, як у мережі з’явилось відео, як військовий танцює під пісні виконавців з Росії.

“Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану”, – заявила Наталія Гуменюк

Вона пояснила, що дії будь-якого військового мають відповідати поставленим завданням в умовах війни.


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