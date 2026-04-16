        В Одесі вже восьмеро загиблих внаслідок удару росіян по багатоповерхівці

        Галина Шподарева
        16 Квітня 2026 09:14
        Надання допомоги постраждалим від удару по Одесі / Фото: ДСНС
        Надання допомоги постраждалим від удару по Одесі / Фото: ДСНС

        Зранку 16 квітня російські військові поцілили в багатоповерховий житловий будинок в Одесі. Загинули восьмеро людей, постраждали 16.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        “Внаслідок влучання виникла пожежа, зафіксовані значні руйнування, частину квартир знищено вщент”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Через нічну атаку пошкоджено житлові будинки, об’єкт портової інфраструктури та складські приміщення. Вибухова хвиля вибила шибки у трьох п’ятиповерхових гуртожитках.

        Усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, рятувальники вже ліквідували.

        Наслідки ударів по Одесі 16 квітня / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

