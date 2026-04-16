В Одесі вже восьмеро загиблих внаслідок удару росіян по багатоповерхівці

Зранку 16 квітня російські військові поцілили в багатоповерховий житловий будинок в Одесі. Загинули восьмеро людей, постраждали 16.
Про це повідомили в ДСНС України.
“Внаслідок влучання виникла пожежа, зафіксовані значні руйнування, частину квартир знищено вщент”, – йдеться в повідомленні.
Через нічну атаку пошкоджено житлові будинки, об’єкт портової інфраструктури та складські приміщення. Вибухова хвиля вибила шибки у трьох п’ятиповерхових гуртожитках.
Усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, рятувальники вже ліквідували.