Кримінал

Заступницю головного лікаря Центральної МСЕК викрили на корупції
7 Листопада 2024 12:26
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корупція, мсек, поліція
Затримання зловмисниці / НПУ

На хабарі викрили заступницю головного лікаря Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоров’я.

про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Посадовиця обіцяла військовозобов’язаному допомогу в отриманні ІІ групи інвалідності за 2 тисячі доларів, щоб його зняли з військового обліку.

Посадовицю затримали під час отримання хабаря, вилучивши у неї майже 20 тисячі доларів, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності. Зловмисниці оголосили підозру за ч. 3 с. 369-2 ККУ – зловживання впливом.


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