Заступницю головного лікаря Центральної МСЕК викрили на корупції

На хабарі викрили заступницю головного лікаря Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоров’я.

про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Посадовиця обіцяла військовозобов’язаному допомогу в отриманні ІІ групи інвалідності за 2 тисячі доларів, щоб його зняли з військового обліку.

Посадовицю затримали під час отримання хабаря, вилучивши у неї майже 20 тисячі доларів, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності. Зловмисниці оголосили підозру за ч. 3 с. 369-2 ККУ – зловживання впливом.