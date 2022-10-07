Техно

Застосунок “Дія” почне видавати довідку про місце проживання

7 Жовтня 2022 15:39
24
дія

Скоро в застосунку Дія можна буде отримати довідку про місце проживання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Витяг про місце проживання — один із найпопулярніших документів серед українців, зазначив він. Довідка необхідна у багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, якщо треба влаштувати дитину до садочка чи школи, відкрити рахунок у банку, стати на військовий облік або при влаштуванні на нову роботу. Загалом, для отримання 25% всіх державних послуг треба надати документ з інформацією про ваше місце проживання.

“Ми працюємо над тим, щоб зайвих довідок не існувало, а інформацію про вашу «прописку» всі державні органи могли самостійно перевірити в реєстрах”, – написав Федоров у Telegram.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
усі думки
ТОП-новини
7 Жовтня 2022 15:48
38

128-а огшб звільнила шість населенних пунктів на Херсонщині
7 Жовтня 2022 16:35
0

“Українське Радіо” відновило мовлення у деокупованому Вовчанську на Харківщині
7 Жовтня 2022 15:39
24

Застосунок “Дія” почне видавати довідку про місце проживання
7 Жовтня 2022 14:50
40

Півсотні харківських будинків взимку будуть без опалення
7 Жовтня 2022 13:28
27

Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок
Останні новини
усі новини