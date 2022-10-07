Застосунок “Дія” почне видавати довідку про місце проживання

Скоро в застосунку Дія можна буде отримати довідку про місце проживання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Витяг про місце проживання — один із найпопулярніших документів серед українців, зазначив він. Довідка необхідна у багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, якщо треба влаштувати дитину до садочка чи школи, відкрити рахунок у банку, стати на військовий облік або при влаштуванні на нову роботу. Загалом, для отримання 25% всіх державних послуг треба надати документ з інформацією про ваше місце проживання.

“Ми працюємо над тим, щоб зайвих довідок не існувало, а інформацію про вашу «прописку» всі державні органи могли самостійно перевірити в реєстрах”, – написав Федоров у Telegram.