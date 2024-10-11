Запровадження систем біометричного контролю на кордонах ЄС відкладено 

Запровадження нової біометричної системи контролю в’їзду для громадян країн, які не є членами ЄС, відкладено.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявила комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон, система не запрацює 10 листопада, як планувалося.

“10 листопада більше не обговорюється”, – заявила Йоханссон. Вона сказала, що нового графіка немає, але розглядається можливість поетапного запровадження.

Система в’їзду/виїзду (EES) повинна створити цифровий запис, що пов’язує проїзний документ з біометричними даними, що підтверджують особу, усуваючи необхідність ручного проставлення печаток у паспортах на зовнішньому кордоні ЄС.

Це вимагатиме від громадян країн, що не є членами ЄС, які прибувають до Шенгенської зони вільного пересування, реєстрації відбитків пальців, сканування обличчя та відповідей на запитання щодо їхнього перебування.

Але представник міністерства внутрішніх справ Німеччини заявив, що три країни, на які припадає 40% пасажиропотоку, не готові до впровадження EES, оскільки “необхідна стабільність і функціональність центральної системи EES, яку має забезпечити агентство ЄС EU-Lisa, ще не досягнута”.

EU-Lisa – це агентство, відповідальне за впровадження великомасштабних ІТ-систем в ЄС.

Французьке міністерство внутрішніх справ заявило, що, хоча Франція переконана в корисності EES, її впровадження має бути належним чином підготовлене.

Запровадження системи відклали вже втретє. Її мали запровадити влітку минулого року, але Франція висловила занепокоєння, що це матиме негативний вплив на проведення чемпіонату світу з регбі восени минулого року та Олімпійських ігор влітку цього року. Його перенесли на 6 жовтня цього року, а потім знову відклали до листопада на тлі побоювань щодо зриву поїздок до ЄС у шкільний сезон.