        “Запрошення на побачення” від ворога: СБУ запобігла підриву двох військових у Львові

        Галина Шподарева
        1 Жовтня 2025 18:29
        Вулиця у центрі Львова / Фото ілюстративне: Головне в Україні
        Служба безпеки України запобігла двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові. Двох українських військових окупанти намагалися дистанційно підірвати за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

        Про це повідомили в СБУ.

        “Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику “запрошення на побачення”. Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними “цілями”, – розповіли в СБУ.

        Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали “запрошення” зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили схему, нейтралізували СВП і убезпечили українських захисників.

        Нагадаємо, влітку цього року в Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді окупанти намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері.

        За матеріалами справи, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП у момент прибуття військового на місце підлаштованого “побачення”, де знаходився замінований моторолер.

        У процесі розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб. Встановлено, що окупанти завербували його у тематичних Телеграм-каналах з пошуку “легких заробітків”.

        За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.

        Листування військових / Фото: СБУ

