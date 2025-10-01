“Запрошення на побачення” від ворога: СБУ запобігла підриву двох військових у Львові

Служба безпеки України запобігла двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові. Двох українських військових окупанти намагалися дистанційно підірвати за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

Про це повідомили в СБУ.

“Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику “запрошення на побачення”. Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними “цілями”, – розповіли в СБУ.

Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали “запрошення” зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили схему, нейтралізували СВП і убезпечили українських захисників.

Нагадаємо, влітку цього року в Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді окупанти намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП у момент прибуття військового на місце підлаштованого “побачення”, де знаходився замінований моторолер.

У процесі розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб. Встановлено, що окупанти завербували його у тематичних Телеграм-каналах з пошуку “легких заробітків”.

За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.