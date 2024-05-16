Замах на Фіцо: прем’єр у важкому стані

Стан Роберта Фіцо стабілізували, але він все ще важкий.

Про це повідомляє Aktuality.

Директорка лікарні у місті Банська Бистріца Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала близько п’яти годин.

“Стан пацієнта стабілізований, але дуже важкий”, – зазначила вона.

Міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з нею вийшов на пресконференцію, зазначив, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо. Він додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.

Об 11:00 у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв’язку із замахом на прем’єра.