Суспільство

Замах на Фіцо: прем’єр у важкому стані

16 Травня 2024 11:55
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Роберт Фіцо / Getty Images

Стан Роберта Фіцо стабілізували, але він все ще важкий. 

Про це повідомляє Aktuality.

Директорка лікарні у місті Банська Бистріца Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала близько п’яти годин. 

“Стан пацієнта стабілізований, але дуже важкий”, – зазначила вона. 

Міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з нею вийшов на пресконференцію, зазначив, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо. Він додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.

Об 11:00 у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв’язку із замахом на прем’єра. 


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