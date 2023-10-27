Суспільство

Замах на Царьова – спецоперація СБУ, – ЗМІ

27 Жовтня 2023 20:55
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сбу

Замах на колаборанта екснардепа Олега Царьова – спецоперація Служби безпеки України.

Про це повідомив співрозмовник “Української правди” в спецслужбі.

За словами співрозмовника УП, Царьов давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю.

“Це не просто фанатик “руського міра”, а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ”, – зазначає джерело.

Деталі спецоперації наразі не розголошуються. Водночас підтверджується, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї. 

За оперативною інформацією, стан Царьова критичний.


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