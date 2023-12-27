Суспільство

Залужний захистив докторську дисертацію з права, здобувши ступінь доктора філософії

27 Грудня 2023 21:22
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Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний захистив дисертацію з права, здобувши науковий ступінь доктора філософії.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на NAQA.Svr — інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Повідомляється, що саму дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю.

Однак відомо, виходячи з ключових слів, що тема дисертації Залужного пов’язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

Публікації головнокомандувача ЗСУ за темою дисертації також присвячені питанням військово-дисциплінарного законодавства. У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби. Головнокомандувач ЗСУ неодноразово приходив на заходи академії, наприклад з нагоди випуску її студентів.

Сам захист відбувся в Національному університеті “Одеська юридична академія”, президентом якої є ексрегіонал Сергій Ківалов.


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