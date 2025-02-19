Залужний відповів, чи збирається балотуватися у президенти

Посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що питання його участі у виборах стане актуальним лише за відповідних умов.

Про це він сказав виступаючи онлайн на заході NV “Україна змінює світ. Діалоги про можливості”.

“Давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним, — відповів Залужний. — Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я як людина, яка знаходиться на державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на таке питання”.

За його словами, “поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу”.

За даними опитування Socis у грудні 2024 року, 36,1% українців готові підтримати Залужного на президентських виборах. Діючий глава держави Володимир Зеленський у цьому рейтингу набрав 24,3%, а експрезидент Петро Порошенко — менше ніж 10%.