Залужний уже вирушив до Великої Британії, – ЗМІ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне виконувати обов’язки посла.

Про це повідомило “Суспільне” з посиланням на джерела.

9 травня президент України Володимир Зеленський призначив Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

За словами глави держави, робота у дипломатичному напрямку — ініціатива самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив ще 7 березня.