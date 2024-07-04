Політика

Залужний уже вирушив до Великої Британії, – ЗМІ
4 Липня 2024 16:42
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Залужний
Новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний / Фото: УНІАН

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне виконувати обов’язки посла.

Про це повідомило “Суспільне” з посиланням на джерела.

9 травня президент України Володимир Зеленський призначив Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

За словами глави держави, робота у дипломатичному напрямку — ініціатива самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив ще 7 березня.


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