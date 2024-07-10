Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії, – ЗМІ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії.

Про це у середу, 10 липня, повідомила Українська правда, посилаючись на співрозмовника в оточенні Залужного.

У середу в Залужного був перший робочий день у Лондоні, заявило джерело УП.

У червні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що підготовка Залужного до дипломатичної служби знаходиться “наприкінці фінішної прямої”.

8 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.

7 березня Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії, а Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит.