Залужний пише дисертацію в Одеській юридичній академії. Тема засекречена

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пише дисертацію в Національному університеті “Одеська юридична академія” на спеціальну тему, що становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки й охорони правопорядку.

Про це йдеться на сайті інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Тема й анотація наукової роботи головкома засекречені відповідно статей 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 “Зводу відомостей, що становлять державну таємницю” від 2020 року.

Водночас відомі ключові слова, що містяться у дисертації Залужного: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ.

Дата та місце захисту дисертації не вказані.