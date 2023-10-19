Суспільство

Залужний приїхав до Авдіївки

19 Жовтня 2023 21:08
читать на русском →
Залужний, авдіївка

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що на війні немає простих ділянок фронту, а є тільки ті, де складніше.

Про це ідеться в його дописі в Телеграмі.

“На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз – це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію”, – повідомив Залужний.

За його словами, попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

“Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів. Також провели роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах”, – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він також подякував кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Жовтня 2023 22:34

Зеленський обговорив з Байденом ATACMS та Ізраїль
19 Жовтня 2023 21:08

Залужний приїхав до Авдіївки
19 Жовтня 2023 18:24

Україна не отримає ракети Taurus від Німеччини найближчим часом
19 Жовтня 2023 15:24

Колишньому ведучому телеканалів Віктора Медведчука Максиму Гольдарбу оголошено про підозру в колабораціонізмі
19 Жовтня 2023 13:09

Парламент зробив перший крок до заборони УПЦ МП
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки