Залужний приїхав до Авдіївки

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що на війні немає простих ділянок фронту, а є тільки ті, де складніше.

Про це ідеться в його дописі в Телеграмі.

“На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз – це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію”, – повідомив Залужний.

За його словами, попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

“Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів. Також провели роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах”, – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він також подякував кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну.