Політика

Залужний прокоментував План перемоги Зеленського
17 Жовтня 2024 15:31
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Залужний
Валерій Залужний / Фото з відкритих джерел

Посол України у Великій Британії  та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше  прокоментував План перемоги, який презентував Володимир Зеленський. 

Під час виступу в Chatham House у Лондоні він висловив підтримку Плану перемоги Володимира Зеленського. 

На думку Залужного, цілком правильним і логічним було створити план перемоги, де прописані чіткі кроки не тільки для України, але й усіх країн, що зацікавленні у тому, щоб війна зупинилася.

Крім того, він порадив не слухати експертів, адже у війні працює лише математика, додавши, що без глобальної стратегії від партнерів Україні діяти важко.


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