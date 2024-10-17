Залужний прокоментував План перемоги Зеленського

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше прокоментував План перемоги, який презентував Володимир Зеленський.

Під час виступу в Chatham House у Лондоні він висловив підтримку Плану перемоги Володимира Зеленського.

На думку Залужного, цілком правильним і логічним було створити план перемоги, де прописані чіткі кроки не тільки для України, але й усіх країн, що зацікавленні у тому, щоб війна зупинилася.

Крім того, він порадив не слухати експертів, адже у війні працює лише математика, додавши, що без глобальної стратегії від партнерів Україні діяти важко.