Суспільство

Залужний почне виконувати обов’язки посла України у Великій Британії найближчими тижнями

24 Квітня 2024 09:36
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Залужний, посол
Валерій Залужний / Getty Images

Колишній головнокомандувач ЗСУ приступить до виконання обов’язків посла України у Великій Британії найближчим часом.

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

“Наскільки я розумію, офіційно вже там все уточнено. Він буде офіційно послом, мається на увазі щодо агремана та щодо протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Я думаю, що це питання тижнів, відповідно ще деякі логістичні складові треба довирішити», – сказав Подоляк.

Він також зауважив, що кадрові ротації – це нормальний процес у демократичних країнах.


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