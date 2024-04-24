Залужний почне виконувати обов’язки посла України у Великій Британії найближчими тижнями

Колишній головнокомандувач ЗСУ приступить до виконання обов’язків посла України у Великій Британії найближчим часом.

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

“Наскільки я розумію, офіційно вже там все уточнено. Він буде офіційно послом, мається на увазі щодо агремана та щодо протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Я думаю, що це питання тижнів, відповідно ще деякі логістичні складові треба довирішити», – сказав Подоляк.

Він також зауважив, що кадрові ротації – це нормальний процес у демократичних країнах.