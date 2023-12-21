Залужний підтримав законопроєкт про мобілізацію

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зробив свої зауваження до законопроєкту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби, який готують до реєстрації у Верховній Раді. Зокрема, він вказав на норми, які не відповідають інтересам ЗСУ та не сприяють забезпеченню обороноздатності держави.

Офіційний лист за його підписом опублікувала на своїй сторінці у Facebook заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла.

У документі викладена позиція Залужного стосовно проєкту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби”, який Генштаб ЗСУ опрацьовує спільно з робочою групою Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

За результатами опрацювання зазначено, що практично усі норми спрямовані на забезпечення заходів з відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ.

Мобілізація жінок

Водночас Залужний вважає, що пропозиція стосовно мобілізації жінок є недоцільною та може призвести до негативних наслідків:

збільшити удвічі навантаження на ТЦК, внаслідок чого виникне потреба у збільшенні штатної чисельності ТЦК та СП;

значно збільшити навантаження на заклади охорони здоров’я (обов’язковий медичний огляд при постановці на військовий облік);

певного резонансу у суспільстві;

збільшить звернення громадян, що призведе до блокування роботи органів держвлади та органів військового управління;

масового виїзду жінок за кордон.

У документі за підписом Залужного пропонується залишити чинну норму законодавства відносно постановки на військовий облік осіб жіночої статі, а до пропонованої норми повернутися після завершення дії правового режиму воєнного стану шляхом запровадження обов’язковості поетапної постановки жінок на військовий облік призовників.

Ротації та відпустки

Стосовно обов’язкової ротації військовослужбовців та надання додаткової відпустки, головком ЗСУ пояснив, що в умовах відсутності навченого людського ресурсу для проведення заміни, неможливо визначити конкретні терміни, які передбачені в законопроєкті.

Він додав, що нині практично всі військові частини бойового складу перебувають в районах виконання завдань та виконують завдання відповідно до бойових розпоряджень.

Окрім цього, в умовах відсутності гарантованого призову людського ресурсу до складових Сил оборони, неможливо унормовувати питання надання довготривалої відпустки військовослужбовцям.

Призначення з інженерними ВОС

Залужний вважає недоцільною пропозицію призначати військовослужбовців із військово-обліковою спеціальністю інженерного напрямку на посади виключно за освітою та набутою спеціальністю “у зв’язку з критичною обмеженістю мобілізаційного ресурсу”.

У документі наголошено, що військовослужбовці після мобілізації проходять підготовку та перепідготовку в навчальних центрах і набувають нову спеціальність відповідно до потреб доукомплектування та покриття втрат особового складу.

Зміни в ТЦК та СП

Недоцільним також названо переміщення військовослужбовців, які проходять службу в ТЦК та СП, на інші посади до військових частин через три роки служби.

Генерал Залужний наголосив, що порядок проходження військової служби урегульовується окремим положенням, затвердженим указом президента.

Окрім того, виконання обов’язків у ТЦК та СП потребує специфічних знань та досвіду, а заміна всіх військовослужбовців у військкоматах може зруйнувати систему військового обліку.

Звільнення інвалідів

Також Залужний не підтримав право на звільнення для осіб з інвалідністю 2 групи.

Головнокомандувач ЗСУ просить вилучити згадані норми з проєкту закону як такі, що не можуть бути застосовані при нинішніх умовах, врахувати поправки та прискорити реєстрацію законопроєкту і подальший його розгляд Верховною Радою.