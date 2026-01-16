Голова ВЛК на Дніпровщині разом з працівником ТЦК заробили на ухилянтах 300 тис. доларів

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Дніпропетровській області. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії при місцевому ТЦК виявлено понад 300 тис. доларів.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, посадовиця в обмін на хабарі разом зі спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали уникнути призову. Вартість таких “послуг” стартувала від 2,5 тис. доларів.

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом з 58-річним жителем регіону.

Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми.

Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.