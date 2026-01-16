Через атаки по енергетиці на Харківщині можливі відключення світла до 6–8 годин

На Харківщині у зв’язку з черговими атаками РФ по енергетичній інфраструктурі ситуація з електропостачанням залишається складною. У регіоні діють графіки аварійних відключень, а всі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів і збереженням теплопостачання.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, напередодні ворог атакував один з енергетичних об’єктів області, внаслідок чого обладнання зазнало серйозних ушкоджень.

Синєгубов зазначив, що наразі в області застосовують графіки аварійних відключень електроенергії, переважно тривалістю до 3–4 годин. Водночас прогнозується, що відключення можуть тривати до 6–8 годин, і їх намагатимуться проводити в денний час, щоб мешканці мали світло ввечері після роботи.

Він також повідомив, що у разі ускладнення ситуації з теплопостачанням в області можуть запровадити надзвичайний стан в енергосистемі та скоригувати комендантську годину, аби люди могли дістатися Пунктів Незламності та пунктів обігріву.

Наразі комендантська година в області залишається без змін.

Окремо в ОДА аналізують споживання енергоресурсів закладами освіти. За потреби можуть бути ухвалені рішення щодо дистанційного навчання або канікул.

Голова ОДА наголосив, що вся критична інфраструктура, зокрема лікарні, школи, де триває навчання та працюють Пункти Незламності й обігріву, не відключається від електропостачання. Він додав, що ситуація перебуває під контролем.