На Дніпровщині прикордонник із військовими організував наркобізнес

У місті Нікополь Дніпропетровської області протягом кількох місяців діяла група, яка торгувала наркотиками. Організатором виявився інспектор прикордонної служби.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка. До наркобізнесу прикордонник залучив двох військовослужбовців та двох цивільних. Учасники групи закуповували наркотичні засоби на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

“Місце для збуту облаштували у звичайній квартирі в одній з багатоповерхівок Нікополя. Придбати наркотики там можна було цілодобово. Збут здійснювали виключно з рук у руки. Основними наркотичними засобами були канабіс і метамфетамін. Зловмисникам за перші місяці діяльності вдалося продати кілька сотень доз отрути”, – розповіли в ДБР.

Правоохоронці задокументували діяльність групи та припинили торгівлю. Учасників наркобізнесу затримали під час чергового епізоду збуту. Інспектору прикордонної служби, двом військовослужбовцям і двом цивільним особам повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряються інші можливі епізоди злочинної діяльності та встановлюється повне коло причетних до наркоторгівлі.