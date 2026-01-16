В Одесі двоє агентів РФ готували атаку “скидами” з дронів: СБУ вилучила в затриманих зброю та вибухівку

Служба безпеки України затримала в Одесі двох агентів російської воєнної розвідки, які готували атаки на українських військових за допомогою дронів-бомберів. Їх викрили напередодні запланованого удару, коли бойова частина для “скиду” вже була готова, а ціль — погоджена з куратором з РФ.

Про це повідомили в СБУ.

Об’єктом для спланованого удару мала стати одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони.

Реклама

Реклама

Як встановило розслідування, 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку “легких заробітків”, отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для СВП і спорядив ними безпілотник.

“Далі він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені локації вони позначили на гугл-картах та “прозвітували” куратору з РФ. Після погодження цілі з російським спецслужбістом вони приступили до підготовки повітряного удару”, – розповіли в СБУ.

На цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ. Під час обшуків у фігурантів вилучено квадрокоптер з вибухівкою, а також автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Листування затриманих агентів РФ / Фото: СБУ

Затриманим агентам повідомили про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлюються канали придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.