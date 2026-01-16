Удар по заводу з виробництва дронів у Таганрозі: у ЗСУ показали наслідки

У Збройних силах України підтвердити знищення у місті Таганрог у РФ кількох цехів заводу “Атлант Аэро”, де виготовляли ударні безпілотники.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

“Підтверджено знищення декількох виробничих цехів заводу “Атлант Аэро”. Підприємство виготовляло ударно-розвідувальні БпЛА типу “Молнія” та складові до БпЛА “Оріон” для російських військ”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня влада Ростовської області РФ заявила про атаку безпілотників. Вибухи лунали у Таганрозі лунали вибухи. Як повідомляли місцеві жителі, під атакою опинився завод “Атлант Аеро”, який виробляє компоненти для бойових дронів, і авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва. Удар по виробничих корпусах заводу “Атлант Аеро” у Таганрозі підтвердили в СБУ.