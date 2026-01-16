        Події

        Росіяни скинули КАБ на блокпост на Харківщині: четверо поранених

        Галина Шподарева
        16 Січня 2026 12:29
        Пожежа на блокпосту після влучання КАБ на Харківщині / Скриншот
        Уночі російські військові вдарили керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська. Двоє військових та двоє поліцейських зазнали поранень.

        Про це повідомили в ГУНП в Луганській області.

        На блокпосту поблизу Куп’янська спільно несли службу поліцейські Луганщини та колеги з поліції Харківщини.

        “Ворожа КАБ упала неподалік від поста. Внаслідок авіаудару поранень зазнали двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост, а також двоє поліцейських, які несли службу на дорозі”, – йдеться в повідомленні.

        Поліцейські надали пораненим домедичну допомогу та спільно організували евакуацію до медичного закладу.


