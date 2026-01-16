На посилення захисту енергооб’єктів виділено понад 50 млрд гривень, — Шмигаль

На посилення захисту енергетичних об’єктів в Україні спрямували понад 50 мільярдів гривень. Пріоритет в електро- і теплопостачанні надано лікарням, школам та іншим критично важливим об’єктам, а ситуація із запасами газу й пального залишається контрольованою.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. “Укрзалізниці”, “Нафтогазу”, “Укроборонпрому” доручено терміново забезпечити закупівлю імпортованої електроенергії в обсягах не менше 50% від їхнього власного споживання.

“Комендантська година. Відтепер людям буде дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися пунктів незламності та пунктів обігріву. Фактично, буде діяти такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги”, — йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, ситуація із запасами газу — контрольована, Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути постійного постачання.

“У грудні вийшли на рекордні показники імпорту за останній рік. Від початку цього року вже імпортовано понад 220 тис. тонн палива. Щодня в Україну заходять тисячі тонн бензину та дизелю. Це дозволяє підтримувати стабільні резерви на рівні понад 20 днів середнього споживання”, — йдеться в повідомленні.

Понад 15 тисяч енергетиків залучені зараз до ремонтів та відновлення.