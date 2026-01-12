        Суспільство

        Зеленський ініціював продовження дії воєнного стану та мобілізації

        Галина Шподарева
        12 Січня 2026 10:40
        Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Відповідні документи зареєстровані під номерами №14366 та 14367.

        Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

        Термін дії попередніх законів, підписаних у квітні, спливає 3 лютого. Відповідно дію воєнного стану та мобілізації буде продовжено до 4 травня

        “Далі розгляд в комітеті ВРУ з питань оборони і обидва будуть затверджені на цьому тижні (13-15 січня) в залі Ради”, – написав Железняк.

        Нагадаємо, під час воєнного стану можуть діяти обмеження свободи пересування, трудова повинність, примусове відчуження майна, а також заборона діяльності партій чи об’єднань, які працюють проти незалежності України.


