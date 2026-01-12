Зеленський ініціював продовження дії воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Відповідні документи зареєстровані під номерами №14366 та 14367.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Термін дії попередніх законів, підписаних у квітні, спливає 3 лютого. Відповідно дію воєнного стану та мобілізації буде продовжено до 4 травня

“Далі розгляд в комітеті ВРУ з питань оборони і обидва будуть затверджені на цьому тижні (13-15 січня) в залі Ради”, – написав Железняк.

Нагадаємо, під час воєнного стану можуть діяти обмеження свободи пересування, трудова повинність, примусове відчуження майна, а також заборона діяльності партій чи об’єднань, які працюють проти незалежності України.