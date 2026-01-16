        Суспільство

        Будинки з електроопаленням віднесли до критичної інфраструктури та планово не відключатимуть

        Галина Шподарева
        16 Січня 2026 13:59
        читать на русском →
        Київські багатоповерхівки / Фото: Головне в Україні
        Київські багатоповерхівки / Фото: Головне в Україні

        Багатоквартирні будинки, у яких передбачено електричне опалення, зарахували до критичної інфраструктури. В цих будівлях не буде знеструмлень, окрім аварійних випадків.

        Про це повідомляє Суспільне з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

        За словами Шмигаля, рішення про зарахування будинків з електроопаленням до списку критичних об’єктів офіційно затверджено урядом і штабом. Найближчим часом ці будинки не будуть вимикати від електрики.

        Реклама
        Реклама

        “Зараз будуть внесені до відповідних переліків й найближчим часом ці будинки не будуть відключати, за винятком аварійних відключень, коли система відключає й об’єкти критичної інфраструктури”, – пояснив він.

        Нагадаємо, 15 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що питання віднесення житлових будинків з електричним опаленням до обʼєктів критичної інфраструктури перебуває на стадії опрацювання.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини