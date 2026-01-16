Справа про підкуп нардепів: ВАКС обирає Тимошенко запобіжний захід

Сьогодні, 16 січня, Вищий антикорупційний суд має визначитися із запобіжним заходом для підозрюваної в корупції народної депутатки Юлії Тимошенко. Лідерка партії “Батьківщина” фігурує у справі про підкуп нардепів.

Про це стало відомо з трансляції із зали суду. Тимошенко підозрюють у злочині, передбаченому ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Санкція статті – від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна або без такої.

Перед початком засідання депутатка глава фракції “Батьківщина” заявила, що очікує “справедливого суду”, відкинувши всі звинувачення. Плівки Тимошенко, опубліковані НАБУ, депутатка назвала сфальсифікованими та заявила, що “ніколи не говорила такого”. Каже, що хоче отримати оригінали записів, щоб відправити на незалежну експертизу.

Реклама

Реклама

“Я думаю, що на тлі мільярдної корупції, яка відбувається у країні, там, де всі бачать і знають, що є, за 10 років НАБУ знайшло одного злочинця, якого привело сюди. Сподівання на те, що суд буде справедливим, поки залишаються”, — сказала Тимошенко.

Нагадаємо, ввечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради на пропозиції дати хабар депутатам за голосування за або проти конкретних законопроєктів. Згодом лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко підтвердила повідомлення медіа, що обшуки відбувалися в партійному офісі.