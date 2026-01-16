ВАКС обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав голові партії та однойменної фракції в парламенті «Батьківщина» Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 мільйони гривень (САП просила 50 млн). Їй надінуть електронний браслет, випливає з трансляції із зали суду.

Тимошенко заборонено залишати Київську область без дозволу слідчого, вона повинна здати закордонний паспорт.

Крім того, суд заборонив їй спілкуватися з кількома десятками народних депутатів.

Реклама

Реклама

13 січня НАБУ і САП заявили, що викрили голову однієї з фракцій Верховної Ради, яка пропонувала хабарі народним депутатам за голосування за або проти окремих законопроектів. Згодом Юлія Тимошенко підтвердила обшуки в офісі Батьківщини і заявила, що категорично відкидає всі звинувачення.

14 січня Національне антикорупційне бюро підтвердило вручення підозри нардепу за ч. 4 ст. 369 КК України і опублікувало аудіозаписи, на яких підозрювана обговорює хабарі нардепам. За даними слідства, йшлося про регулярний механізм «співпраці». На оприлюднених аудіозаписах голос, який, імовірно, належить Тимошенко, обговорює суму ймовірних хабарів і дає вказівки — голосувати за чи проти конкретного законопроекту, зокрема щодо призначень або відставок.