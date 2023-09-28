Суспільство

Залужний обговорив посилення ППО з командувачем сил НАТО в Європі

28 Вересня 2023 20:37
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Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив у четвер із верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі.

“Змістовна телефонна розмова з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Детально ознайомив колегу із обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних сил України. Питання посилення нашої протиповітряної оборони залишається пріоритетним”, – написав Залужний у телеграмі.

“Вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів. Разом – до перемоги!”, – зазначив головком ЗСУ.


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