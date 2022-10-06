Залужний і Міллі “звірили годинники”

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

“Обговорили оперативну обстановку, проаналізувавши наступальну та оборонну операції Збройних Сил України”, – зазначив Залужний.

За його словами, ситуація на фронті складна, але повністю контрольована і розвивається за планом ЗСУ.

“Ми також звірили годинники щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою”, – написав Залужний у соцмережі.