Суспільство

Залужний анонсував запуск паспортного сервісу для українців у Британії
14 Березня 2025 18:35
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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / Фото: t.me/Zaluzhnui
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив про активну роботу над запуском паспортного сервісу для українців у Британії.

Про це він написав у Telegram.

“Активно працюємо над запуском паспортного сервісу у Великій Британії, щоб українці могли швидко оформляти паспорти та інші документи”, — пише Залужний.

Залужний додав, що спільно з представницею держпідприємства “Документ” Оксаною Козак роблять усе можливе, щоб сервіс запрацював якнайшвидше.

Крім того, посол повідомив, що обговорив можливість залучення до роботи в паспортному сервісі українців із досвідом роботи з документами, які вже перебувають у Великій Британії.

“Всі деталі оголосимо згодом”, — підсумував Залужний.


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