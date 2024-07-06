Залужний 10 липня розпочне роботу на посаді посла України у Великій Британії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний почне виконувати обов’язки посла України у Великій Британії вже з 10 липня, пише Суспільне з посиланням на джерела.

Нещодавно стало відомо, що Залужний уже вирушив до Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський призначив Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії ще у травні. До цього часу тривала підготовка Залужного до роботи послом.

За словами глави держави, робота в дипломатичному напрямі — ініціатива самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив іще 7 березня.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба пояснював, що Залужного обрали на посаду посла у Великій Британії, бо той має розуміння військового контексту.