Політика

Залужний 10 липня розпочне роботу на посаді посла України у Великій Британії
6 Липня 2024 10:18
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Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Верховній Раді України, 28 червня 2023 року / Фото Reuters

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний почне виконувати обов’язки посла України у Великій Британії вже з 10 липня, пише Суспільне з посиланням на джерела.

Нещодавно стало відомо, що Залужний уже вирушив до Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський призначив Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії ще у травні. До цього часу тривала підготовка Залужного до роботи послом.

За словами глави держави, робота в дипломатичному напрямі — ініціатива самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив іще 7 березня.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба пояснював, що Залужного обрали на посаду посла у Великій Британії, бо той має розуміння військового контексту.


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Залужний 10 липня розпочне роботу на посаді посла України у Великій Британії
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