Суспільство

Закордонні підрозділи ДП “Документ” призупинили видачу готових документів

23 Квітня 2024 13:35
читать на русском →
паспорт
Ілюстративне фото з мережі

У ДП “Документ” тимчасово призупинили видачу готових документів. Це пояснюють технічними причинами.

Відповідну заяву опублікували вранці 23 квітня.

У повідомленні йдеться, що видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП “Документ” призупинено з технічних причин.

“Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації”, – зазначають у заяві.

Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

Закордонні філії мають повідомити користувачів про поновлення роботи систем видачі документів після вирішення проблеми на офіційних ресурсах ДП “Документ”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Квітня 2024 14:30

“Своєї мети ворог не досягне”, – Півненко про захоплення Харкова
23 Квітня 2024 12:47

Чоловікам призовного віку припинили надання консульських послуг – Кулеба
23 Квітня 2024 11:55

Харків і область залишилися без цифрового ТБ через ворожий удар по телевежі
23 Квітня 2024 10:36

Хотів навести КАБи на базу Kraken: У Харкові затримали коригувальника
23 Квітня 2024 09:51

Міністру аграрної політики вручили підозру 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки