Закордонні підрозділи ДП “Документ” призупинили видачу готових документів

У ДП “Документ” тимчасово призупинили видачу готових документів. Це пояснюють технічними причинами.

Відповідну заяву опублікували вранці 23 квітня.

У повідомленні йдеться, що видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП “Документ” призупинено з технічних причин.

“Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації”, – зазначають у заяві.

Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

Закордонні філії мають повідомити користувачів про поновлення роботи систем видачі документів після вирішення проблеми на офіційних ресурсах ДП “Документ”.