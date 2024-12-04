Законопроєкт про покарання за публікацію реєстрових даних не набрав голосів у Раді

Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №10242, який пропонував встановити кримінальну відповідальність за публікацію даних з реєстрів.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, за законопроєкт проголосували лише 213 депутатів, тому документ було направлено на повторне друге читання за результатами 229 голосів.

“Рада не ухвалила спірний закон №10242, який передбачав кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації з публічних електронних реєстрів”, — зазначив Железняк.