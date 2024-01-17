Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук розповів, які зауваження Рада передала Кабміну

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, які зауваження мали народні депутати до урядового законопроєкту про мобілізацію.

В інтерв’ю Укрінформу, опублікованому в середу, 17 січня, Стефанчук заявив, що серед основних зауважень парламенту — питання обмеження конституційних прав українців, призов людей з інвалідністю III групи, «доцільність і прийнятність електронного розв’язання питань, пов’язаних з обліком військовозобов’язаних, а також низка соціальних гарантій для військовослужбовців».

«Я чітко розумію, що завдання військових — отримувати успіхи на фронті, а завдання політиків — формувати політичні і юридичні механізми. Проте над регулюванням таких важливих і чутливих процесів, як мобілізація, необхідно працювати разом. Ми почули військових, військові почули нас, далі працюємо над формуванням правильного мобілізаційного правового механізму», — сказав голова Ради.

За словами Стефанчука, нардепи почнуть розглядати оновлений законопроєкт, щойно він буде готовий.