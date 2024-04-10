Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців

Комітет Ради з нацбезпеки рекомендував розробити новий законопроєкт, який безпосередньо стосуватиметься питань демобілізації та ротації.

Закладений термін на розробку документа – до 8 місяців, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

“Документ дуже потрібен. Зрозуміло, що люди, які від початку воюють і тримають оборону з 2022 року і втомлюються, і виснажуються, але водночас потрібно поповнення, і дуже багато норм треба буде врегулювати”, — сказав Лазуткін.

Він зазначив, що до законопроєкту про мобілізацію, який Верховна Рада зараз розглядає у другому читанні, внесли 4 тисяч правок і це ускладнило ще і ухвалення норм про демобілізацію.

“Закон про мобілізацію — це фактично вимога часу. Зараз формується нова система взаємин і вона дозволить фактично встановити той баланс, які задіяні в Силах оборони, і тими, хто працює на економіку”, — пояснив речник.

Він нагадав, що норма про демобілізацію після 36 місяців служби була в першому читанні присутня.

“Але наразі були побажання від Генштабу, який розуміє оперативну ситуацію та загрози та ризики, які стають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень, популістських думок зараз дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація російської агресія триває, наступ по всіх лініях фронту іде і послаблювати Сили оборони не можна”, — сказав Лазуткін.