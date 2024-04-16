Закон про мобілізацію направлено на підпис до президента

Голова Верховної Ради підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Про це повідомляє картка законодавчого акту на сайті парламенту
Так, у розділі “дати та стан проходження” зазначається, що документ підписано Головою ВР і направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Після підписання главою держави законодавчий акт має бути опублікований у офіційному парламентському виданні “Голос України”.
Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування.