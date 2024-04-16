Суспільство

Закон про мобілізацію направлено на підпис до президента

16 Квітня 2024 10:45
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мобілізація
Руслан Стефанчук / Getty Images

Голова Верховної Ради підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Про це повідомляє картка законодавчого акту на сайті парламенту

Так, у розділі “дати та стан проходження” зазначається, що документ підписано Головою ВР і направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Після підписання главою держави законодавчий акт має бути опублікований у офіційному парламентському виданні “Голос України”. 

Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування.


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