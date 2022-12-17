Суспільство

Заклик “спалювати українських дітей” ніякий не злочин, вирішили у СК РФ

17 Грудня 2022 18:33
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пропаганда

Слідчий комітет Росії не знайшов складу злочину у заклику колишнього ведучого пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Красовського “топити” та “спалювати” українських дітей.

Документ із відповіддю на свій запит про висловлювання Красовського опублікував адвокат та депутат Мосдуми Євген Ступін. “Повідомляю, що в зверненні відомостей про скоєний або злочин, що готується, проти неповнолітніх або за їх участю не повідомляється. Питання, що належать до компетенції ГСУ СК Росії по Москві, не міститься”, – йдеться в документі.

Водночас СК повідомляє, що запит Ступіна перенаправлений для перевірки до управління МВС у Москві.

Наприкінці жовтня голова СКР Олександр Бастрикін доручив керівникові московського управління відомства підготувати доповідь про слова Красовського в ефірі телеканалу Russia Today.

Сам Красовський вибачився за свої висловлювання. Після цього ефіру керівництво Russia Today заявило, що припиняє співпрацю з ним.


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