Кримінал

Загинув колишній нардеп України, колаборант Журавко

25 Вересня 2022 09:36
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Двоє людей, за попередніми даними, стали жертвами ракетного удару по центру Херсона вранці в неділю, повідомляє російський “Інтерфакс”. Одна з них – колишній депутат Верховної ради України Олексій Журавко, повідомив журналістам представник екстрених служб.

“За попередніми даними, зафіксовано одне потрапляння з РСЗВ HIMARS в готель у центрі Херсона, в якому жили звичайні цивільні, без зброї, жодної техніки. Двоє загиблих, зокрема Олексій Журавко”, – сказав він.

На місці працюють екстрені служби, йде розбір завалів та пошук постраждалих.

Олексій Журавко – колишній депутат Верховної Ради України, член “Партії регіонів”. Згідно з відкритими даними, він інвалід від народження – немає правої ноги та лівої руки. 2015 року виїхав до Росії, спецслужби України оголосили йому заочну підозру за кількома кримінальними статтями. Весною 2022 року він повернувся до Херсонської області.


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