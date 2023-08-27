Загибель Пригожина офіційно підтверджена

Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна в авіакатастрофі 23 серпня.

Як заявили в СК РФ у рамках розслідування аварії літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз.

«За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлено, вони відповідають списку, заявленому у польотному листі», – повідомили у СК.

На борту літака Embraer-135, що розбився в Тверській області, знаходилися 10 осіб, включаючи голову ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його помічника Дмитра Уткіна на прізвисько Вагнер, якого вважають засновником ПВК.