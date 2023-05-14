Захопили більше десяти ворожих позицій: ЗСУ рухаються вперед на Бахмутському – Маляр

Підрозділи ЗСУ за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського.

Також ЗСУ вдалося взяти в полон ворожих солдат з різних частин, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальную обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно. В самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху”, – написала вона.

За словами Маряр, командувач Сирський тримає ситуацію під контролем, а поруч з ним вміло керують підпорядкованими військами бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Вони реалізовують загальний замисел операції.

Вона наголосила, завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності українських воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку.