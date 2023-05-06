Західні політики закликають Україну не звільняти Крим – Ташева

Постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що кілька західних політиків застерігають Україну щодо її планів про деокупацію Криму, адже це нібито може призвести до ще більшої ескалації конфлікту та ядерної війни. Проте вона відмовилася розкривати імена політиків, на яких посилається.

Про це повідомляє “Українська правда” посилаючись на інтерв’ю Ташевої.

“Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його”, – сказала вона.

Ташева не думає, Росія справді застосує тактичну ядерну зброю, адже Путін розуміє, що це для нього точка неповернення і знищення всієї системи, яку він злочинно будував на окупованих територіях.

За її словами, після того, як ЗСУ звільнили Херсон пів року тому, нічого не сталося, хоча, згідно з догмами Москви, це було так зване порушення територіальної цілісності Росії. Згідно з ядерною доктриною Путіна, вони повинні були негайно застосувати тактичну ядерну зброю.