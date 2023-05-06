Політика

Західні політики закликають Україну не звільняти Крим – Ташева

6 Травня 2023 14:01
0
читать на русском →
війна, крим

Постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що кілька західних політиків застерігають Україну щодо її планів про деокупацію Криму, адже це нібито може призвести до ще більшої ескалації конфлікту та ядерної війни. Проте вона відмовилася розкривати імена політиків, на яких посилається.

Про це повідомляє “Українська правда” посилаючись на інтерв’ю Ташевої.

“Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його”, – сказала вона.

Ташева не думає, Росія справді застосує тактичну ядерну зброю, адже Путін розуміє, що це для нього точка неповернення і знищення всієї системи, яку він злочинно будував на окупованих територіях.

За її словами, після того, як ЗСУ звільнили Херсон пів року тому, нічого не сталося, хоча, згідно з догмами Москви, це було так зване порушення територіальної цілісності Росії. Згідно з ядерною доктриною Путіна, вони повинні були негайно застосувати тактичну ядерну зброю.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Травня 2023 11:48
45

В повітряних силах таки підтвердили збиття “Кинжала”
6 Травня 2023 12:59
49

В ISW пояснили, чому росіяни припинили наступ на Бахмут
6 Травня 2023 10:41
21

На Луганщині окупанти виселяють з власних домівок українців,які відмовилися від російського громадянства
5 Травня 2023 22:08
57

Сторони у “зерновій угоді” знову не домовилися
5 Травня 2023 20:51
341

CNN: Ефективність HIMARS суттєво знизилася
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки