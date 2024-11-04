Політика

Західні партнери збільшили обсяги постачання артилерії Україні – Зеленський
4 Листопада 2024 13:32
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допомога, зеленський
Володимир Зеленський / ОП

Міжнародні партнери збільшили обсяги постачання артилерії Україні.

Про це повідомляє глава держави за підсумками наради з військовим керівництвом.

“Провів нараду з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем та міністром оборони України Умєровим.

Детально щодо ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський – найбільша увага.

Окрема доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону.

Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії”.

Зеленський зазначив також, що міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. Мвляв, затверджені плани постачання виробниками виконуються.

Глава держави доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій Сил оборони.


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Західні партнери збільшили обсяги постачання артилерії Україні – Зеленський
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